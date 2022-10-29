Yoğun ilgi gören paylaşımda farklı mesleklerden ve yaştan vatandaşların düşünceleri de ekrana taşındı. “Yediden yetmişe cumhuriyetin yılmaz bekçileri Amasya’da” ifadeleriyle halkın cumhuriyete bağlılığına vurgu yapıldı.

Fren yerine gaza basınca spor salonuna daldı

Fren yerine gaza basınca spor salonuna daldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözleriyle dünyaya ilan ettiği Amasya Tamimi’nin yazıldığı milli mücadele şehrinin her yanı ay-yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Amasya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılına özel bir video hazırlayarak sosyal medyada paylaştı.

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