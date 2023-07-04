Amasya Belediyesi, başlatılan asfalt çalışmasıyla bozuk yolların tamirini ve asfaltlanmasını sağlıyor. Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, “Amasya’nın görüntüsüne yakışmayan her türlü kusuru ve eksikliği tespit edip, anında düzeltme yoluna gideceğiz” dedi.

Amasya Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri için Hacılar Meydanı ile 55 Evler mahallelerinde asfalt çalışmasını başlattı.

Yapılan çalışmayla imarlı alan dışında sıcak asfalt olmayan yol ağının kalmayacağını belirten Başkan Çelik, “Ekiplerimiz gece-gündüz demeden vatandaşlarımızı konforlu ulaşıma kavuşturmak için yoğun gayret gösteriyor. Her şarttaki özverili çalışmalarından dolayı kıymetli çalışma arkadaşlarımıza ve sabırları için değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.