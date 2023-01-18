Kruvaziyerde 385 yolcu ve 283 personel olmak üzere toplam 668 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Dalgıç ekiplerinin de hasar tespit çalışmalarına katıldığı öğrenilirken Sahil Güvenlik ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı.

Kruvaziyerin limanda çarptığı 8 usturmaça hasar alırken, kruvaziyerde de hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Rusya’dan 2 gün önce demir alan ve ilk durağı İstanbul’un ardından sabah saatlerinde Amasra’ya ulaşan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi şiddetli fırtına nedeniyle Amasra Limanına yanaşırken usturmaçalara çarptı.

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