Bartın’ın 6 bin 600 nüfusu bulunan Amasra ilçesi, 26-29 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 150 bin turisti ağırladı.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın Çeşmi Cihan (dünyanın göz bebeği) olarak nitelediği Bartın’ın Amasra ilçesinde yaz sezonunu aratmayan ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Doğası, kültürü, denizi ve balığı ile son dönemlerde Türkiye’nin turizmde yükselen değerleri arasında yer alan Amasra, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği mekanlar arasında bulunuyor. Hafta sonu tatilinin yanı sıra 1.5 günlük 29 Ekim Cumhuriyet bayramı tatili ve güzel havaların da eklenmesi ile Amasra günü birlikçi tatilcilerin uğrak noktası haline dönüştü.

Nüfusunun 22 katı ziyaretçi ağırladı

Yaklaşık 6 bin 600 kişi nüfusu bulunan Amasra 26-29 ekim tarihlerinde toplamda 150 bin kişiyi ağırladı. Otel, pansiyon gibi konaklama yerleri yüzde 10 doluluğa ulaştığı ilçeyi günlük ortalama 37, bin 500 kişi ziyaret etti. 4 günde 25 binin üzerinde araç girişinin yaptığı ilçe, nüfusunun 22 katı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 4 günlük tatil boyunca yoğun kalabalığın yaşandığı ilçe, bir günde ise nüfusunun 5.5 katı kadar misafiri ağırladı.

İlçedeki yoğunluk nedeniyle otoparklar da tamamen doldu.

Yaşanan yoğunluğu sorunsuz bir şekilde atlatıldığını ifade eden Amasra Belediye Başkan Recai Çakır, "Bir çok ziyaretçimizin gelmesi nedeniyle Amasra’da yoğun kalabalık oluştu. Yaz sezonunu aratmayan günler geçirdik. Konaklama işletmelerimizde doluluk, yüzde 100 oranında oldu. Havaların da sıcak ve güneşli olması nedeniyle yoğun bir ziyaretçi akını oldu" diye konuştu.

İlçedeki Kemere Köprüsü, Amasra Müzesi, Büyük Liman, Küçük liman, Fatih Sultan Mehmet Cami gibi doğal ve tarihi güzellikleri gören yerli turistler, ilçedeki tarihi Çekiciler çarşısından da alış veriş yaptı.