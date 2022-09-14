Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, Rusya’dan demir alan Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisinin yolcularını ağırladı.

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, Rusya’dan demir alan Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisinin yolcularını ağırladı.

İlk kez 3 Ağustos 2022 tarihinde bir kruvaziyer gemisini ağırlayan Amasra’da ikinci kez kruvaziyer heyecanı yaşandı. Rusya’dan demir alan ve ilk durağı İstanbul’un ardından 779 yolcu ve 420 mürettebatı ile sabah Amasra limanına ulaşan Astoria Grande adlı kruvaziyerdeki turistler, Amasra’daki tarihi yapıları rehberler eşliğinde gezdi. Turistler başta Amasra Kalesi, Cenavo Şatosu, Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Direkli Kaya, Bedesten gibi birçok tarihi yapıyı yakından görme imkanı bulurken, rehberlerden ilçenin tarihi hakkında bilgiler aldılar. İlçeyi gezen turistler, aynı zamanda Amasra plajlarında deniz, kum ve güneş keyfi yaşayıp, restoranlarda çeşitli balık menüleri ile coğrafi işarete sahip Amasra salatasını da Amasra’nın eşsiz atmosferinde tattılar.

Turistlerin Amasra’da en çok ilgisini çeken alanlardan biri de Çekiciler Çarşısı oldu. Ahşap el oyma sanatı ve Bartın’a özgü tel kırma sanatı gibi çeşitli tekniklerle oluşturulan birçok farklı hediyelik ürünün satışa sunulduğu çarşı, turistlerin en çok vakit geçirdikleri noktalar arasında yer aldı. Rus turistler, Türkiye’de birçok turistik şehri gezdiklerini ancak Amasra’ya hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Amasra ilçesinde kruvaziyer turizmine yönelik ilk adımlar 2018 yılında atılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018 yılında ihale edilen ve toplamda 78 milyon TL yatırımla inşasına başlanan "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi yüzde 90 oranında tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı’nın 2021 yılında uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı ilan edilmesinin ardından teknik altyapı çalışmaları hızla bitirilen liman, kruvaziyerleri ağırlamaya hazır hale getirildi.

Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olan, tarih boyunca bölgenin liman ve ticaret merkezi konumundaki Amasra’nın yapılan yatırımlarla önümüzdeki dönemlerde de kruvaziyer turizminin önemli duraklarından ve rotalarından biri olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Amasra limanına demirleyen Astoria Grande isimli kruvaziyer, akşam saatlerinde yeniden demir alarak bir sonraki durağı olan Sinop’a hareket edecek.