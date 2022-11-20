Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şubesi’nin 12’nci Olağan Genel Kurulu, Bartın’ın Amasra ilçesinde gerçekleştirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şubesi’nin 12’nci Olağan Genel Kurulu, Bartın’ın Amasra ilçesinde gerçekleştirildi.

Hüznün hakim olduğu GMİS Genel Kurulunda TTK Amasra Müessesesinde meydana gelen kazada şehit olan 42 madenci için Kur’an-ı Kerim okundu. Genel Kurulun Divan Kurulu Başkanlığına GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu seçilirken, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Merkez Servisleri Şubesi Başkanı Aysel Kocabaş başkan yardımcılıklarına seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulun açılışını yapan Amasra Şube Başkanı Birol Yalçın, şube genel kurul kararının önceden alındığını, yasal süreç nedeniyle kazanın ardından yapılmak durumunda kalındığını belirterek, “Hayatlarını kaybeden 42 maden işçimiz olmak üzere bugüne kadar yaşanan iş kazalarında yaşamlarını yitiren tüm maden işçilerine Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve madenci camiamıza başsağlığı diliyor, hepsini saygıyla anıyorum” dedi.

Divan Kurulu Başkanlığına seçilen GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise, “Böyle zor bir dönemde, böyle buruk bir zamanda bu kongreyi yapmak kolay değil. Neticede yasal bir işleyiş var. Daha önce almış olduğumuz kararları yasal olarak yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de, “Böyle bir günde burada bu kongreyi yapmak gerçekten kolay değil. İçimiz buruk, hepimiz çok üzgünüz” dedi. Yeşil şunları söyledi:

“14 Ekim tarihinde Amasra Müessesemizde yaşanan grizu faciasında 42 arkadaşımız hayatını kaybetti. Hepsinin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Yaralı arkadaşlarımız İstanbul’da. Onlara Allah’tan şifa diliyorum. Böyle bir günde burada bu kongreyi yapmak gerçekten kolay değil. İçimiz buruk, hepimiz çok üzgünüz. Yasal süreç işlemek zorunda. Bugün burada toplandık ve Amasra Şubemizin 12’nci Olağan Kongresini yapıyoruz. Camiamıza TÜRK-İŞ’imize, madenci camiamıza hayırlı olur inşallah. Süreci en iyi şekilde yürütmek görevimiz. Biz 174 yıldır bu bölgelerde üretim yapıyoruz. Çok bedeller ödedik. En son Soma faciasından sonra iş sağlığı ve güvenliği önlemleri altında çok büyük gelişmeler oldu. Tabii bu gelişmelerin devamında kurumumuzda da çok büyük önlemler alındı ama ne yazık ki Amasra Müessesemizde böyle bir büyük kaza yaşandı. Böyle büyük bir kaza yaşandıysa muhakkak bir ihmal vardır. Bu ihmallerin araştırılması için komisyonlar oluşturuldu, adli süreç devam ediyor. Bizler de sendika olarak yakinen takip ediyoruz ve bunun takipçisi olacağız. Hepimiz üzgünüz ama buradan bir ders çıkarmamız lazım. Bu büyük olay nasıl yaşandı, niye yaşandı, bunları hep beraber oturup tartışmamız lazım. Bunları tekrar gözden geçirip nasıl bu kazaları tekrar yaşamayız, bunun derdine düşmemiz lazım. Nitekim yaptığımız da bu. Bundan sonraki süreçte yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Bizim görevimiz hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek. Biz emek sınıfı adına, işçi sınıfı adına ne yapmamız gerekiyorsa, nasıl hareket etmemiz gerekiyorsa bu zamana kadar bunu yaptık. Genel Maden İşçileri Sendikası 76 yıllık büyük bir sendika. Geçmişi hepimiz biliyoruz. Aynı çizgide devam etmeye çalışıyoruz. Ben kongrenin hepimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.”

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da bir konuşma yaptı. Şube organlarına aday olanların konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Amasra Şube Genel Kurulu’nda Şube Başkanlığına Ümit Çınar ve Orhan Atay, Şube Sekreterliğine Birol Yalçın ve Ali Deniz, Şube Mali Sekreterliğine Hüseyin Özerdoğan, Şube Teşkilatlandırma Sekreterliğine Hüseyin Çalışkan, Aydın Çetin ve Mehmet Yıldız aday oldular.