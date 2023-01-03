Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 42 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız başkanlığındaki Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, TKK Amasra Müessesesi Müdürlüğüne geldi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 42 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız başkanlığındaki Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, TKK Amasra Müessesesi Müdürlüğüne geldi.

Komisyon başkanı Yılsız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştırma Komisyonu olarak Amasra’daki maden kazasıyla ilgili olarak bunların yerinde tespit edilmesi ve bir sonraki kazanın önlenmesine için Amasra’da olduklarını belirtti.

19 komisyon üyesi ve farklı kurumlarda çalışan uzmanlarla birlikte Amasra’da olduklarını ifade eden Yıldız, "Komisyonumuz bugüne kadar 8 tane toplantı yaptı ve bu toplantıda sivil toplum örgütleri, sendikalar, özel sektör, kamu sektörü, Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı gibi ilgili, ilişkili ve bağlı bütün kuruluşlarla görüşmelerini yaptı. Burada katkı koyan bütün komisyon ve partili arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu yargının ve yürütmenin başında bulunduğu bir durum. yargı süreci devam ediyor, tabi ki, şuanda bu madene biz inemeyeceğiz. yangın devam ettiği ve şuanda adli makamlar elinde tasarruf bulunduğu için. Ama yarın Zonguldak’ta farklı bir müessesede benzer bir madene inmiş olacağız" dedi.

"Rapor 25 Ocak’ta TBMM Başkanlığına sunulacak"

Kamu ve özel sektör ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından gelen yetkililerden yeni bir brifing alacaklarını vurgulayan Yıldız, "Şuana kadar yapılan toplantılarda gerekli havalandırmayla alakalı, gerek tahkimatla alakalı, gerekse teknoloji ve donanımlarla alakalı gerekse de eğitim ve personelimizin eğitimiyle durumuyla alakalı birçok konuyu müzakere etmek imkanı bulduk. Komisyondan soruları cevaplanmamış arkadaşlar, burada nihai olarak cevabını hep beraber almış olacağız. Bununla alakalı gerekli müzakereleri devam ettireceğiz. Herhangi bir şeyin kapalı kalmaksızın, inandığımız bütün doğruları da inşallah bu komisyon raporuna dercedip, 25 Ocak’a kadar bize tanınan üç aylık süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına da inşallah vermiş olacağız. Uzman arkadaşlarımız da bizlerde çalışmalarımıza devam ediyor. Bizim buradaki gerek kanun bazında, gerekse mevzuat bazında yapacağımız tespitlerin inşallah bundan sonraki maden kazalarının önlenmesine katkı koyacağına inanıyoruz. Gerek taşkömürlerin, gerekse linyitlerin böyle müstakil bir çalışmayla beraber diğer madenlerden ayrıksı bir yanı var. Metan gazıyla olan münasebetleri çok daha farklı incelenmesi, irdelenmesi gerekiyor. Bunlarla alakalı tedbirlerin çok daha farklı bir şekilde alınması gerekiyor. Bununla alakalı bir kurumsal hafıza var. Şimdiye kadar önemli bir birikim var. Bunların doğru işletmelerle birleştirilerek bu kazaların önüne geçmeyle alakalı hem niyetimizi hem gayretimizi, bunla alakalı kanun ve mevzuat çalışmalarını tamamlamış olacağız."

Bir işçi temsilcisinin maden kazasından sonra işçilerin yaklaşık 40 gün izne çıkarıldığını, bunların yıllık izinlerinden kullandırıldığını ve hastalık durumlarında izin kullanamadıklarını, 70 civarında çalışanın da asgari ücretin altında maaş aldıkları yönünde sorunlarını iletti. Yıldız, "Komisyon çalışmalarımız sırasında bu konu gündeme geldi. Yasama organı olarak buradayız. Yürütme olarak da hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla konuyu paylaştık, bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin çıkacağını söylediler. Bu konunun takibindeyiz. Asgari ücretin altında herhangi bir ücretin alınması söz konusu olamaz. Bu konuyla ilgili buradaki arkadaşlarımız buna dikkat edecektir" dedi.