Bartın’da 45 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının 9. duruşmasında, faciadan 6 ay önceki telsiz kayıtlarında devrelerin çalışmadığı, çalışmanın durdurulamadığı ve işçilerin tahliye edilemediği ortaya çıktı.

Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022’de TTK Amasra maden ocağında yaşanan grizu faciasında, 43 madencinin ölümüyle sonuçlanan olaydan 6 ay önce 18 Nisan günü benzer şekilde metan gazının yükseldiği, elektriklerin kesilemediği, devre kesicilerin çalışmadığı, çalışmanın durdurulamadığı ve işçilerin tahliye edilemediği ortaya çıktı. Metan gazının havadaki oranı yüzde 5’in üzerine çıktığında gerekli önlemlerin alınmadığı belirlendi. Bu durumda, acilen maden ocağındaki devre kesicilerin çalışması, elektriklerin kesilmesi, çalışmanın durdurulması ve işçilerin tahliye edilemediği kayıtlara yansıdı. Ancak aynı durumun 14 Ekim günü yaşanması ise faciayı beraberinde getirdi.

Metan gazının yüzde 1,5’i geçtiğinde ocaktaki elektriklerin kesilmesi, yüzde 2 seviyesine ulaştığında ise işçilerin tahliye edilmesinin kanunen zorunlu olduğuna dikkat çekildi.