Bartın’ın Amasra ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem merkez üssü Amasra başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Ancak deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD’ın açıklamasına göre Karadeniz’de Bartın’ın Amasra ilçesine 119 kilometre uzağında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sakarya Gaz Sahası yakınlarında meydana gelen deprem Amasra ilçesi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Bartın Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlimiz Amasra ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası kurumlarımıza intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamakta olup, saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" paylaşımında bulundu.

Saat 10:15 sıralarında meydana gelen depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken bir vatandaş, "Çay dağıtırken depremi hissettim. Çok hafifti" diye konuştu.