Kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri haline gelen Amasra, ilçeyi ziyaret eden kruvaziyer gemilerle 5 ayda 5 bin 183 yabancı turist ağırladı.

Kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri haline gelen Amasra, ilçeyi ziyaret eden kruvaziyer gemilerle 5 ayda 5 bin 183 yabancı turist ağırladı.

Batı Karadeniz bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bartın’ın Amasra ilçesi 9’uncu kez kruvaziyer gemisi ağırladı. Rusya’dan demir alan ve ilk durağı olan İstanbul’un ardından sabah saatlerinde Amasra açıklarına ulaşan Astoria Grande isimli kruvaziyer 413 mürettebat ve 270 yolcusuyla Amasra limanına yanaştı.

Kurvaziyerdeki turistler Amasra’da başta Amasra Kalesi, Cenavo Şatosu, Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Direkli Kaya, Bedesten gibi birçok tarihi yapıyı gezdi.

Tarihi ve doğal güzelliklerin dışında turistlerin en çok ilgisini çeken alanlardan biri de Çekiciler Çarşısıydı. Turistler ahşap el oyma sanatı ve Bartın’a özgü tel kırma sanatı gibi çeşitli tekniklerle oluşturulan birçok farklı hediyelik ürünün satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısından alışveriş yaptı.

Acente yetkilisi Ahmet Zurnacı, “Şu anda gemimiz 9’uncu seferini yapıyor. İçinde 270 yolcu 413 mürettebatla. Geçen hafta İstanbul seferini yaptı. Bu seferde Soçi’ye gitmek üzere Amasra limanına geldi. Buradan Ünye limanına gittikten sonra Soçi’ye gidecek. Düzenli olarak hemen hemen her hafta Amasra limanımıza gemimiz gelmektedir. Şu ana kadar ilçemizde 5 bin’in üzerinde yolcu kapasitesine ulaştık. Yeni yılda da bu sayı artarak devam edecek” dedi.