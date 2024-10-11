Fiziksel ve zihinsel bütünlük alanında gıda takviyeleri geliştiren Amare Global, 2024 yılının ilk yarısında Türkiye’deki müşteri sayısını yüzde 52, marka ortağı sayısını yüzde 15 arttırdı. Geçtiğimiz yıl dolar bazında yüzde 46 büyüyerek globaldeki ciro büyümesinde birinci sıraya yerleşen şirket, 2024 yılında dolar bazında yüzde 50 büyüme hedefliyor.

48’den fazla ülkede faaliyet gösteren Amare Global, ’Yeni Nesil Ticaret’ iş modeliyle Türkiye’deki projelerini sürdürüyor. Amare Global, yeni stratejilerini paylaşmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısına; Amare Global Yönetim Kurulu ve Stratejiden Sorumlu Başkanı David Chung, Amare Türkiye Genel Müdürü Ersin Arısoy, Uzman Diyetisyen ve Sağlıklı Beslenme Uzmanı Selahattin Dönmez ve Diyet ve Beslenme Uzmanı Beste Alimert Altunörs katıldı.

“3 haneli büyüme oranlarına ulaşacağız”

Basın toplantısında; “Amare Yeniden Doğuş” stratejisiyle yeni yapılacak yatırımlar, dijitalleşme alanındaki çalışmalar ve operasyonel iyileştirmelerle her geçen gün büyüdüklerini aktaran Amare Global Yönetim Kurulu Başkanı David Chung, “Doğrudan satış sektörünün 2024 rakamlarına baktığımızda Amare Global olarak, 1000’den fazla doğrudan satış firması arasında son 4 yıllık büyümede süreklilik gösteren şirketler arasında 22’nci sırada yer alıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca, her sene katlanarak büyüyeceğimizi ve 3 haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı öngörüyoruz. ‘Yeni Nesil Ticaret’ adını verdiğimiz iş modelimiz ile profesyonel marka ortaklarımız aracılığıyla binlerce hayatı ekonomik özgürlük, iyi yaşam, fiziksel ve zihinsel bütünlük alanlarında destekliyoruz. Özellikle son dönemde dünya çapında çok önemli hale gelen zihinsel bütünlük sektöründeki uzmanlığımız ile kendimizi fiziksel ve zihinsel bütünlük gıda takviyesi şirketi olarak konumluyoruz” dedi.

“Türkiye’nin yakaladığı başarı ivmesi bizleri oldukça mutlu ediyor”

Türkiye’nin, Amare’nin faaliyet gösterdiği 48 ülke arasında ABD’den sonra en önemli pazar konumunda olduğunu ifade eden David Chung, “Türkiye bugün ciro büyümesinde 48 ülke arasında birinci, ciro büyüklüğü bakımından son üç yıllık toplamda ABD’den sonra ikinci ülke konumunda. 2023 yılında hızlı büyüme ivmesi yakalayan Amare Türkiye, dolar bazında yüzde 46 büyüdü. 2024 yılının ilk yarısında ise müşteri sayısını yüzde 52 arttırdı. Aralarında pek çok sağlık profesyoneli, iş insanı ve girişimcinin de bulunduğu marka ortağı sayısını ise, yüzde 15 büyüttü. Bu rakamlara baktığımızda Türkiye’nin yakaladığı başarı ivmesi bizleri oldukça mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de yeni yatırımlar gündemde"

Türkiye’nin, şirketin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında pek çok IT uygulaması ve 360 derece pazarlama faaliyetleriyle fark oluşturduğunu ve bunun da operasyonel verimliliği arttırdığını aktaran Chung, “Türkiye; Amare’nin en verimli ülkelerinden biri haline geldi. Müşteri portföyünü, marka bilinirliğini arttırmak adına Türkiye’de pek çok pazarlama çalışmasına önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Özellikle dijitalleşme ve iletişim alanında Türkiye’de yeni yatırımlar da gündemimizde olacak. Amacımız, marka ortaklarımızın desteğiyle Türk halkında sağlıklı beslenme, düzenli spor ve gıda takviyesi kullanımını arttırarak onlara daha iyi bir yaşam sunmak” açıklamasında bulundu.

“Doğal beslenme, iyi bir yaşam için temel bir gereklilik"

Toplantıda konuşan Uzman Diyetisyen ve Sağlıklı Beslenme Uzmanı Selahattin Dönmez, iyi yaşamın temelinde beslenmenin yattığını söyledi. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği’nin Temmuz 2024 araştırmasına göre, son üç ayda gıda takviyesi kullanımında en çok vitaminlerin tercih edildiğinin altını çizen Dönmez, “Doğal beslenme, iyi bir yaşam için temel bir gereklilik. Ancak modern yaşamın beraberinde sunduğu işlenmiş gıdalar, trans yağlar ve hazır paket besinler, doğal beslenmeyi zorlaştırıyor. Bu durum ise protein, vitamin ve mineral eksiklikleriyle antioksidan yetersizliğine neden olarak sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle, süper gıdalar ve doğal bazlı içeriklere sahip gıda takviyeleri, antioksidan, vitamin ve mineral desteği sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Amare’nin sunduğu doğal bazlı içeriklerin yüksek teknolojiyle harmanlandığı gıda takviyeleri, besinlerden yeterince alınamayan biyoaktif bileşenleri sağlıyor. Bu da, insanların daha zinde bir vücuda, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, kemik ve kas gelişimine, doğal enerji artışına, kısacası daha iyi bir yaşam standardına ulaşmasına destek oluyor. Amare ürünlerinin en çarpıcı özelliği, fiziksel fayda ve zihinsel bütünlük için doğal bazlı içerikleri tercih eden, yüksek teknolojiyle geliştirilen gıda takviyeleri olması. Diğer yandan, temel ihtiyaca göre bilimsel literatür ışığında geliştirilmesi, Amare ürün içeriğine bağlı olarak ürünleri düzenli kullanan kişinin o üründen maksimum şekilde yararlanmasına olanak sağlıyor” açıklamasında bulundu.

“Bağırsak sağlığı, her alanda kritik bir öneme sahip”

Amare “Yeniden Doğuş” basın toplantısına katılan Diyet ve Beslenme Uzmanı Beste Alimert Altunörs, beslenme ihtiyacının daha doğmadan, anne karnında başladığını ve yaşam boyu devam ettiğini belirtti. Günümüzde sağlıklı beslenmenin, gıdaların besin değerinin azalması nedeniyle zorlaştığını ve ürünlerinin bu eksiklikleri gidermeye destek olduğunu söyleyen Altunörs, “Gıdalardan yeterince alamadığımız vitamin, mineral, antioksidan, yağ asidi ve protein gibi besin öğelerini dışarıdan almamıza yardımcı olan gıda takviyeleri, iyi yaşamı destekleyen ürünlerdir. Herhangi bir eksiklik veya sorun beklemeden, tüm bu fiziksel ve zihinsel bütünlüğe destek olmak için kullanılan gıda takviyeleri, iyi yaşamın temelini oluşturuyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağırsak sağlığının genel sağlık üzerindeki etkisini ortaya koymuş durumda. Bağırsak sağlığı, sindirimden bağışıklığa ve hatta beyin sağlığına kadar her alanda kritik bir öneme sahip. Bu nedenle, probiyotik ve prebiyotik gibi gıda takviyelerinin de kullanımı arttırıyor. Tüm bunlar doğrultusunda, ben de danışanlarıma sıklıkla Amare’nin ayrı ayrı olarak antioksidan, omega-3, magnezyum, sindirim destekleri ve kolajen üretiminin artışını destekleyen içeriklerle dolu ürünlerini öneriyorum” açıklamasında bulundu.

Amare Türkiye Genel Müdürü Ersin Arısoy ise gıda takviyelerine çok fazla dengeli ve düzenli beslenilmediği için ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Şirket olarak Türkiye’deki stratejilerinin tamamen ürün odaklı olduğunu aktaran Arısoy, gıda takviyelerinde güvenilir olmanın en önemli konulardan bir tanesi olarak öne çıktığının altını çizdi.

Şirket, global portföyünde yer alan ve yakında Türkiye’de tüketiciler ile buluşturacağı yeni ürünlerini tanıttı.