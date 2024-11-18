Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Amaratspor ile Özvatanspor karşılaştı. 6 golün atıldığı maçı Özvatanspor 5-1 kazandı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Erkan Kırçıl, Mert Karslı, Muharrem Karaca

Amaratspor: Vasıf Özbay, Efehan Çimen, Yusuf Kaya, Berat Oruç, İsmail Efe, Okan Gürkan Yeter, Behçet Ekinci, Yasin Dumlu, İsmail Aydoğdu, Karahan Harucu, Ramazan Emre Mezgitli

Özvatanspor: Ali Birol, Kadir Aydoğdu, Sedat Sönmez, Mücahit Mehmet, Talha Çoban, Mehmet Kahveci, İsmail Erdi Halis, Sait Mert Akgöz, Şenol Büyükçekiç, Mevlüt Metin, Resul Yıldırım

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Goller: Karahan Hamurcu (Amaratspor) Mehmet Kahveci, Resul Yıldırım (2), Mevlüt Metin ve Mehmet Şahin Dinç (Özvatanspor)

Kaynak: iha