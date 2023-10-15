Türkiye’de ilk kez 2020 yılında Afyonkarahisar’da ekilen ve yağı kozmetik sanayiinde yoğun olarak kullanılan, sağlık açısından da birçok faydası olan "Amarant" bitkisi, Türkiye’de ikinci olarak Aksaray’da yetiştirildi.

2020 yılında bir iş insanı tarafından Afyonkarahisar’da Türkiye’de ilk olarak ekilen amarant bitkisi şimdi de Aksaray’da yetiştirilmeye başlandı. Yağı kozmetik sanayinde oldukça yoğun olarak kullanılan ve sağlık açısından da insan vücudunda birçok rahatsızlığa iyi gelen amarant bitkisi Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yetiştirildi. Sarı, kırmızı ve bordo renk tonlarıyla tarlada görsel bir şölen oluşturan amarantın Aksaray’da yaygınlaşması beklenirken, yüksek gelir elde edilen ürün olması nedeniyle üreticilerinin de yüzünü güldürüyor.

Bitkiyle ilgili bilgiler veren Sultanhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Merve Kutlu, “Amarant bitkisi kral tohumu olarak da geçen protein değeri yüksek yarı tahıllı bir bitkidir. Aynı zamanda tohum şeklinde yenilen tüketilen bir bitkimizdir. Amarantı 2023 yılı Nisan ayında Afyonkarahisar’dan sonra ilçemizde deneme amaçlı bir ekim yaptık. Dört farklı alanda demonstrasyon kurduk, bu kısımda da güzel sonuçlar aldık. Amarant bitkisi Afyonkarahisar dışında da ilk defa Sultanhanı ilçemizde yani Türkiye de Afyonkarahisar dışında ekimini gerçekleştirdik. Amarant aslında tıbbi aromatik bir bitkimizdir, yağı kozmetik sanayinde kullanılır, tohumları glütensiz un olarak un sektöründe kullanılır. Ayrıca bir o kadar da şu an biliyorsunuz kinoa, chia tohumu gibi tohumu direkt yoğurda ya da böyle herhangi bir içeceğe katılarak direkt olarak da tüketilebilir. Yapraklarını kurutarak çay olarak yapıyoruz ve diyabete iyi geliyor. Afyonkarahisar sağlık bilimleri enstitüsü Rektörümüz Nurullah Okumuş’un söylediği ve araştırmalarına göre amarant bitkisinin sukulent oranının fazla olması nedeniyle anti kanserojen özelliğinin de olduğunu söylemekte. Malumunuz biz ilçe olarak tarım ve hayvancılığın en çok bulunduğu ve geçim kaynakları olarak da kullanıldığı bir yerdeyiz. Bizim için ekstra bir yönü de köklerinin de silaj olarak hayvanlara protein değeri yüksek kullanımında, yani çok yönlü görsel olarak da çok renkli şenlikli bir bitkimiz. Biz inşallah deneme ekimini yaptık seneye ilçemizin farklı yerlerinde ve bölgelerinde ekmeye devam edeceğiz” dedi.