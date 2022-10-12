Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu. Delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT müşterek operasyonu ile Hatay’ın Payas ilçesi, Kozludere Mahallesi’nde Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu çerçevesinde icra edilen faaliyet esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet depo tespit edildi.

Hatay’da, Amanos Dağları kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT müşterek operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 2 adet depo içerisinde çok sayıda yaşam malzemeleri bulundu.

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