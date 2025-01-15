Osmaniye’deki Amanos Dağları’nın yüksek rakımlı zirvelerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Amanos Dağları’nın yüksek rakımlı zirvelerinde yaşayan yaban ile yaylalardaki sokak hayvanları için harekete geçti. Ekipler arazi araçlarıyla Amanos Dağları’na çıktı. Buzlu ve karlı yolları aşarak yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakan ekipler, daha sonra Amanos Dağları eteklerindeki alan Olukbaşı, Zorkun ve Mitisin yaylalarında sokak hayvanları için besleme çalışması yaptı.

Başkan Çenet, yemleme çalışmasına katıldı

Kış şartlarının ağır geçtiği Amanos Dağları’na arazi aracıyla çıkış yapan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, zorlu geçen yolculuğun ardından Keldaz bölgesine ulaştı. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce yaban ve sokak hayvanları için hazırlanan yiyecekleri kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için bırakan Başkan Çenet, Osmaniye Belediyesi olarak her alanda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Çenet, "Arkadaşlarımızla birlikte yem getirdik. Ormanın derinliklerinde belirli noktalarda ve yaylalarda hayvanları besleyeceğiz. Amanos Dağları’nın eteklerindeyiz. Doğada yaşayan her türlü can dostumuza samandan yeşilliğe, ekmekten kuru mamaya varıncaya kadar değişik noktalara yiyecek bıraktık. Hayvanları da tabii ki düşünmemiz gerekiyor. Doğada yaşayan tüm canlılar da doğanın bir parçası ve kış döneminde yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. İnşallah Osmaniye Belediyesi olarak her alanda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Öte yandan, besleme çalışmasına katılan Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi personeli de sokak dostlarının sağlık taramasını yaptı. Geçici yarası bulunanlar yerinde tedavi edilirken sağlık sorunu yaşayan hayvanlar Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.