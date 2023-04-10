Kütahya Valiliği, düzenlediği iftar programıyla engelli vatandaşları ve ailelerini konuk etti. Vali Vekili Mustafa Güney ve Vali Ali Çelik’in eşi Neziha Çelik’in de konuklarını yalnız bırakmadığı iftara çok sayıda kişi katıldı.

Masaları tek tek ziyaret eden Neziha Çelik, konuklarıyla sohbet edip hoş geldin dileklerini ilettiler.

Ramazan ayının ibadet, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunun altını çizen Vali Vekili Mustafa Güney, katılımlarından dolayı teşekkür etti. Güney, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara da şifa temennisinde bulundu.

Engelli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarına dikkat çeken Güney, “Amacımız engelli kardeşlerimizin sorunlarını en kısa zamanda çözmek. Devletimizin hedefi de bu. Engelli vatandaşlarımız da engelsiz vatandaşlarımızın yaptığı her işi yapsın, eğitimin tüm imkanlarından yararlansın, istihdam sağlansın. Bu haklardan engelsiz vatandaşlarımız ne kadar yararlanıyorsa engelli vatandaşlarımız da yararlansın. Yönetim kadrosunda olsun, siyasette olsun, bütün partilerden inşallah adaylar çıksın, engellilerin sesi daha yüksek şekilde duyulsun” diye konuştu.