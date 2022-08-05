Sivas’ın Gürün ilçesinde kör nokta kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için 300 öğrenciye hem teorik hem de pratik eğitim verildi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde kör nokta kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için 300 öğrenciye hem teorik hem de pratik eğitim verildi.

Sivas Valiliği 700 Fikir 700 Proje çerçevesinde Gürün İlçe Emniyet personeli tarafından ilkokul öğrencilerine ‘Kör Nokta Trafik Eğitimi’ verildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen projede ilçe merkezinde 300 ilkokul öğrencisine Kör Nokta kavramının daha net anlaşılması amaçlandı. Trafikte araç sürücülerinin ayna ve saire, yardımı alarak göremediği alanlar sebebiyle oluşabilecek kazaların önüne geçilebilmesinin hedeflendiği projede öğrencilere sınıflarda teorik eğitim verildikten sonra ilçe stadyumunda uygulamalı eğitim verildi.