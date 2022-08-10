Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ‘9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü’nde çocuklarla birlikte kitap okuyarak hayallerini dinledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ‘9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü’nde çocuklarla birlikte kitap okuyarak hayallerini dinledi.

Toplumun her kesimine ama özellikle de kırsaldaki çocuklara ve kadınlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için, onlara kütüphaneleri ve okumayı sevdirecek çok yönlü çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, kütüphanelerinde renkli etkinliklerle dolu programlar düzenleyerek çocukları aileleriyle birlikte ağırlıyor.

Kimi zaman masal seslerinin yükseldiği, kimi zaman kadınların el işlerini de alıp kitap okuma etkinliklerinde buluştuğu Nilüfer Kütüphanelerinde, çocuklar boyları kadar kitap okumak için birbirleriyle yarışıyorlar.

Organize ettiği etkinliklerle 5 kütüphanesini de yaşayan mekanlara dönüştüren Nilüfer Belediyesi’nin yaz dönemi en çok ilgi gören etkinliklerinden biri de “Biz bu yaz kütüphanedeyiz” etkinliği oldu.

Nilüfer’in kırsal bölgelerinde yaşayan 6 yaş grubundaki çocuklar ve annelerine yönelik düzenlenen etkinlik bir ay boyunca oyunlarla, masal atölyeleriyle harmanlanarak çocukları kütüphane ve kitapla buluşturuyor. Çocukların kütüphane yolu ile kitaplarla erken yaşta tanışmasını ve bu tanışıklığı zamanla alışkanlığa çevirmesini amaçlayan etkinlik ilgi görüyor ve amacına ulaşıyor.

Zaman zaman kütüphanelerde çocuklarla bir araya gelerek bu çabaya ortak olan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ‘9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü’nde yine çocuklarla kütüphanede buluştu. “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliklerinin Üçevler Kütüphanesi’ndeki oturumuna katılan Başkan Erdem, çocuklarla sohbet ederek onlara okumanın önemini anlattı. Çocukların eğlenceli hayallerine kulak veren Başkan Erdem, çocuklara her gün kitap okuyarak kendilerini geliştirmeleri ve kütüphaneleri sık sık ziyaret etmeleri yönünde öğütlerde bulundu. Başkan Erdem, ailelere de projeye destek verdikleri için teşekkür etti.