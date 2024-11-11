Antalya’nın Manavgat ilçesinde sabah erken saatlerde eski köy evinde çıkan yangında 81 yaşındaki Ayşe Yıldız yanarak yaşamını yitirdi. Ayşe Yıldız’ın Alzheimer hastası olduğu ve evde tek başına yaşadığı öğrenilirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Olay sabah saat 06.00 sıralarında Hacıobası Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah namazı için kalkan cami imamı ve mahalle sakinlerinin yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.

Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri evin oturma odasında çıkan yangına müdahale ederek diğer odalara ulaşmadan söndürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemede evde tek başına yaşadığı ve Alzheimer hastası olduğu bildirilen 81 yaşındaki Ayşe Yıldız yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ayşe Yıldız’ın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.