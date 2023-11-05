Denizli’nin Güney ilçesinde 2 gün önce öğle saatlerinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam, arama kurtarma ekipleri tarafından dağlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Güney ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası Memiş Yarmaz (81), 2 gün önce öğle saatlerinde kendisinden haber alınamadı. Uzun süre kendisine ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. 2 gündür aranan yaşlı adam, mahallenin kırsal kesiminde bulundu. Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yarmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.