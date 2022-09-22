21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık sağlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürüyüş yapıldı. Alzheimer Derneği İzmir Şubesi iş birliği ile yapılan yürüyüşte, hastalığın yaygınlaştığı ve bir halk sorunu olduğu vurgulandı.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık sağlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürüyüş yapıldı. Alzheimer Derneği İzmir Şubesi iş birliği ile yapılan yürüyüşte, hastalığın yaygınlaştığı ve bir halk sorunu olduğu vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde Alzheimer Derneği İzmir Şubesi iş birliği ile yürüyüş yaptı. Konak Pier önünden başlayan ve tarihi Saat Kulesi’nde son bulan yürüyüşe dernek üyeleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar, üzerinde “Ninem beni unuttu, ben torunumu unutmayacağım”, “Aklına gelir miydi, hiç aklıma gelmeyeceğin”, “Bir şeyler değişmeliydi, değişen ben oldum” yazılı dövizler taşıdı.

“Bu artık halk sorunu”

Yürüyüşün ardından Saat Kulesi önünde Alzheimer hastalığının toplum açısından riskleri anlatıldı. Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Belgin Karavaş, dünyanın ve Türkiye’nin yaşlandığına dikkat çekti. İleri yaşla birlikte Alzheimer hastalığının da çığ gibi büyüdüğüne değinen Belgin Karavaş, “Alzheimer çok yaygın bir hastalık oldu. Bu yüzden hastayı ve hasta yakınını ilgilendiren bir hastalık olmaktan çıktı. Artık bu bir halk sağlığı sorunu. Eğer sizin yaşadığınız apartmanda bir Alzheimer hastası varsa bütün apartman bu durumdan etkilenebilir. O nedenle bu hastalığa karşı farkındalık önemli” dedi.

“Önleyici hizmetler sunuyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Orhan Sertaç Dölek de bu hastalığın farkına varılmasının önemine değindi. Sağlıklı birey, sağlıklı İzmir ve sağlıklı dünya için koruyucu, önleyici, geliştirici, destekleyici sağlık hizmeti verdiklerini anımsatan Dölek, “Hastalık oluşmadan alınabilecek önlemleri bilmeliyiz. Sağlıklı birey, sağlıklı toplum demek. Biz de bireylerin farkındalık düzeyini daha da artırarak daha sağlıklı bir toplum inşa etmek istiyoruz” diye konuştu.