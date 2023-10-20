Adıyaman’ın Kahta İlçesinde Kalp ve Alzheimer hastalıklarına dikkat amacıyla Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi.

29 Eylül Dünya Kalp Günü ve 21 Eylül Alzheimer Haftası’na dikkat çekmek istediklerini belirten Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi sorumlusu Dr. Mehmet Mesut Şan, aynı zamanda da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikiminin yapıldığını söyledi.

Dr. Şan, “WHO, Dünya’da ve ülkemizde ölümlerin birinci sebebi kalp ve damar hastalıklarının 3/4’ünün kalbi koruyucu yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebilir durumda olduğunu belirtmiştir. Kalp sağlığını korumak için, Akdeniz tipi beslenme, kan kolesterol seviyesi takibi, bağlı oldukları aile hekimliklerinden hipertansiyon taramaları ve SCORE kardiyovasküler risk hesaplaması, tütün mamullerinden ve alkolden uzak durma ve mümkünse günde 45 dakika orta şiddette yürüyüş önerilmektedir. Alzheimer hastalığının, günümüz şartları göz önüne alındığında hem yaşlanan Türkiye nüfusu hem de teknolojinin kullanımının hayatı kolaylaştırıcı etkisiyle ciddi bir sağlık sorunu olacağı öngörülmektedir. Alzheimer hastalığının önünde durabilmek için, sağlıklı beslenme, özellikle risk grubunda yer alan 65 yaş üzeri bireylerin zihinlerini zorlayıcı aktivitelerde bulunması (bulmaca çözme veya daha önce rutin olarak yapmadıkları bir hobi edinme gibi), alkol ve tütün mamullerinden uzak durma, ve sosyalleşme önerilmektedir. Bu iki önemli sağlık sorununa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak maksadıyla Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim birimi ve personellerimizle birlikte Habipler Köyü’ne bağlı hatıra ormanında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte Cumhuriyet’imizin 100. Yılına ithafen de 100 fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu anlamı çalışmamıza desteklerini esirgemeyen Kahta Kaymakamlığı’na ve Kahta Orman İşletme Şefliği’ne de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.