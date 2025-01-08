Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi’ndeki (Mavi Ev) hastalar, hem profesyonel bakım alıp hem de sosyal aktiviteler gerçekleştiriyor. Zeka oyunlarından ahşap boyamaya, müzikle ilgilenmekten sebze yetiştiriciliğine kadar birçok sosyal çalışmanın yapıldığı merkez, hem hastalara hem de hasta yakınlarına destek oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Alzheimer ve demans hastaları ile hasta yakınlarına yönelik hizmet verdiği Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi “Mavi Ev”, hasta ve yakınlarına da destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk anlayışını temsil eden merkezde hastalara profesyonel bakım yapılıp tedavi süreçlerine destek olunurken, hasta yakınları da nefes alma imkanı buluyor. Uygulanan programlar sayesinde hastalar, fiziki olarak güçlenirken, mental olarak rahatlıyor. Zeka oyunlarından ahşap boyamaya, bahçe işlerinden müzikle ilgilenmeye kadar birçok sosyal çalışmanın yapıldığı merkezden, hem hastalar hem de hasta yakınları memnuniyetini dile getiriyor.

Mavi Ev serasında sebze yetiştiriyorlar

Hastalar, rehabilitasyon sürecinin bir parçası olarak geçtiğimiz aylarda yeniden faaliyete geçirilen Mavi Ev serasına, salatalık, biber, marul, dereotu, maydanoz gibi fideler dikmişti. Hastalar, yine rehabilitasyon süreci kapsamında, olgunlaşmaya başlayan ürünlerin hasadını yaptı. Toprakla ve bitkilerle uğraşmanın keyfini ve huzurunu yaşayan hastalar, kendi emekleri olan ürünlerin de tadına bakma fırsatı buldu.

Haftanın beş günü hizmet veriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi Sorumlusu Gerontolog Merve Kıldır, Merkez’de hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz olarak hizmet verdiklerini söyledi. Kıldır, “Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 1. evre hastalar, Salı ve Perşembe günleri ise 2. evre hastalar olmak üzere haftanın beş günü hastalarımızla birlikteyiz. Hastalarımıza, psikososyal destek, fizik tedavi, rehabilitasyon ve ergoterapi alanlarında destek sağlıyoruz. Hasta yakınlarımıza ise hastalığın seyri ve bakım süreçleriyle ilgili gerontolojik danışmanlık hizmeti vermekteyiz” dedi.

“Annemin sosyal yaşamını olumlu etkiledi”

Hasta yakını Beril Onat, annesinin Alzheimer merkezine haftada 3 gün geldiğini belirterek, “Annemin girdiği hastalık sürecinde birçok yerde araştırma yaptım. Ancak çok fazla seçenek bulamadım. Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir hizmet sunması bizim için kurtarıcı oldu. Çalıştığımız için devamlı evde olamıyoruz, bu da onların sosyal yaşamını ve dolayısıyla da hastalıklarını olumsuz etkiliyor. Annem buraya geldiğinden beri hastalığı ve hayat konforu çok iyiye gitti, kendini iyi hissediyor, daha özgüvenli hale geldi” diye konuştu.