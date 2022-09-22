21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde Muratpaşa Belediyesi’nin Konuksever Yaşlı Evi üyesi kıdemli kent sakinleri, kaşıkta pinpon topu taşıma gibi motor becerileri ve hafızayı güçlendirmeye yönelik oyunlar oynadı.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde Muratpaşa Belediyesi’nin Konuksever Yaşlı Evi üyesi kıdemli kent sakinleri, kaşıkta pinpon topu taşıma gibi motor becerileri ve hafızayı güçlendirmeye yönelik oyunlar oynadı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün “Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı” üyesi olan ve farklı mahallerdeki 5 yaşlı eviyle örnek bir modeli hayata geçiren Muratpaşa Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde farklı bir etkinliğe imza attı.

Konuksever Yaşlı Evi’nde düzenlenen etkinlik Medical Park Hastanesi hekimlerinden Dr. Nurgül Uzun’un demans, alzheimer gibi ileri yaş hastalıklarına yönelik semineriyle başladı. Yaşlı evinin bahçesinde düzenlenen etkinliğe 65 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinleri yoğun ilgi gösterirken etkinlikte motor becerileri ve hafızayı güçlendirmeye yönelik oyunlar oynadı. Kıdemli kent sakinleri, kaşıkta pinpon topu taşıyıp, hulahuplarla oluşturulan parkurda yarıştı. Yarışmaları birincilikle tamamlayan 65 yaşındaki Celal Şahin, “Muratpaşa Belediyesi bu yaşlı evlerinde örnek alınan bir sosyal yapıya sahip” dedi. Yaşlı evlerinden son derece memnun olduklarını dile getiren Şahin, “Arkadaşlarla aktiveler yapıyoruz. Deşarj oluyor, zinde olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.