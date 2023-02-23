Mersin’in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu üyeleri, depremzedeler için ördükleri bere ve kıyafetleri deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderiyor.

Mersin’in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu üyeleri, depremzedeler için ördükleri bere ve kıyafetleri deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderiyor.

Yaşlı Dayanışma Evinde, ’İlmek ilmek sevgi örüyoruz’ etkinliği çerçevesinde hayırseverlerin bağışladığı örgü ipleri, dernek üyeleri ve gönüllüler tarafından depremzedelerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yaşanılan felaketin ilk gününden bu yana kıyafete dönüşüyor. El emeği göz nuru ile üretilen ürünler, gerekli çalışmaların ardından depremzedelere milli seferberlik ruhuyla bağışlanıyor. Ayrıca, büyük bir özveriyle ve sevgiyle üretilen ve hazırlanan ürünler sessiz sedasız dağıtılıyor.

Tarsus Grubu üyeleri, yüzyılın felaketi depremlerin ardından yaşanılan tüm sıkıntıları birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, umut ederek, sevgiyle aşacaklarını belirttiler.