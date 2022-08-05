Muğla Valiliği tarafından hayata geçirilen ‘Sevdiklerimiz yanımızda akıllı saat Projesi’ çerçevesinde Alzaymır hastalarına akıllı saat dağıtımı başladı.

Muğla Valiliği tarafından hayata geçirilen ‘Sevdiklerimiz yanımızda akıllı saat Projesi’ çerçevesinde Alzaymır hastalarına akıllı saat dağıtımı başladı.

Alzaymır hastaları için geliştirilen ve hastaların gezmelerini imkan sağlayacak, aynı zamanda hasta yakınlarının hastaların anlık konumlarını GPS ile takip edecek akıllı saatlerden ilk etapta Muğla’nın kırsal mahallelerindeki hastalara dağıtım yapılıyor. İlk etapta 300 hasta için Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen 300 adet saat dağıtımı başladı.

Muğla Valiliği tarafından yürütülen ve İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü koordinesinde Muğlal genelindeki 4 bin Alzaymır hastası için ‘Sevdiklerimiz yanımızda akıllı saat projesi’ hazırlandı. İlk etapta belirlenen 300 hasta için İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce temin edilen akıllı kol saatlerinin dağıtımı, Menteşe ilçesi Yeşilyurt, Kıran ve Sarnıç mahallelerinde başladı.

Akıllı saat dağıtımına katılan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Alzaymır hastaları Yeşilyurt Mahallesinde Aişe Girigin, Kıran Mahallesinde Hatice Eldem ve Sarnıç Mahallesinde yaşayan Mehmet Keskin’i evlerinde ziyaret ederek, Alzaymır hastalarına akıllı saatlerini teslim edildi.

Gökcan, burada yaptığı açıklamada, Muğla’nın yüzölçümü bakımından geniş bir alan sahip olması, arazisinin dağlık ve engebeli olması nedeniyle, Alzaymır hastalarının evden ayrıldığında geri dönememelerine ve kaybolmalarına sebep olduğunu söyledi. Gökcan, akıllı saat sayesinde kişinin anlık nabız ve ateş verilerinin de alınabileceğine işaret ederek, yine bu saat sayesinde kişiyle anlık görüntülü ve sesli görüşme imkanı da sağlanabileceğini dile getirdi.