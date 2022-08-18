Malta Mahallesi’nde hizmet veren İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi’nde güneşli günlerin tadını çıkaran alzaymır hastaları, günlük sporlarını da ihmal etmiyor. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladığı etkinlikte gönüllü beden eğitimi öğretmeni Ece Çevikel, büyüklere uygun yoga hareketleri yaptırdı. Alzheimer Yaşam Evi sakinleri, yoga günü sayesinde keyifli zaman geçirdi.

Vali Pehlivan: "4. Etap OSB kentimize hayırlı olsun"

Vali Pehlivan: "4. Etap OSB kentimize hayırlı olsun"

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