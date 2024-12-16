Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde Tarım İlçe Müdürlüğü’nde çalışan Semiha Gündüz’ün liderliğinde kurulan kadın futbol takımı Alyazmaspor, kısa sürede büyük bir ilgi topladı. Çoğunluğunu çiftçi ve ev hanımlarının oluşturduğu takım, maçlar yaparak çevrelerinden büyük destek görüyor. Aynı zamanda kurduğu takımın kaptanı olan Gündüz, “En büyük hedeflerimizden biri Şalvarspor’la oynamak. Şalvarspor’a buradan meydan okuyoruz. Çok iddialıyız, onlara en az 7 gol atarız” dedi.

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde Tarım İlçe Müdürlüğü’nde çalışan Semiha Gündüz’ün liderliğinde kurulan kadın futbol takımı Alyazmaspor, kısa sürede büyük bir ilgi topladı. Çoğunluğunu çiftçi ve ev hanımlarının oluşturduğu takım, geçtiğimiz gün düzenlediği halı saha gösteri maçında, seyircilerin yoğun tezahüratları eşliğinde ’Köyün Arslanları’ adlı rakibini 3-1 mağlup etti. Bu zaferin ardından hem oyuncular hem de taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Alyazmaspor, her hafta düzenli olarak antrenmanlarını sürdürürken, takımın en büyük destekçileri ise oyuncuların eşleri ve çocukları oldu.

Semiha Gündüz: “Çocuklarımızı kocalarımıza bırakıp halı sahaya geliyoruz”

Alyazmaspor Takım Kaptanı Semiha Gündüz, “İlk başta kendi aramızda eğlence amacıyla başladık. Ancak güzel tepkiler alınca bu işe daha çok önem verdik. Başlangıçta 10 kişiydik, şimdi sayımız 18 kişiye ulaştı. Bu sporu neden seçtiğimizi sorarsanız, eşlerimiz akşamları halı saha maçlarına gidiyordu. Biz de düşündük ve kendi aramızda, ‘Neden biz de gitmeyelim?’ dedik. Bu kez biz onlara evde çocukları bırakıp halı sahaya gitmeye başladık. Çok da güzel oldu. Haftada iki gün antrenman yapıyoruz ve hedefimiz profesyonel bir takım olmak. En büyük hedeflerimizden biri Şalvarspor’la oynamak. Şalvarspor’u buraya maç yapmaya davet ediyoruz. Çok iddialıyız, onlara en az 7 gol atarız” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada büyük ilgi gördüler

Alyazmaspor’un sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi topladı. Taraftarlar, takımın maç günlerini merakla takip ederken, sponsor desteği de gelmeye başladı. Takımın adını ‘Alyazmalılar’ olarak belirleyen oyuncular, rakip bulamadıkları için şimdilik ‘Yeşil’ ve ‘Mavi’ takım olmak üzere iki gruba ayrıldı. Yeşil takım ‘Alyazmalılar’, mavi takım ise ‘Köyün Arslanları’ adını taşıyor.

Ümmühan Çetin: “Bu takımın iyi yerlere geleceğine inanıyorum”

Alyazmaspor’un önemli oyuncularından Ümmühan Çetin, “Denizli’den arkadaşlarımı desteklemek için geldim. Zaten hepsi benim çocukluk arkadaşlarım ve çok iyi bir takım. Hepsi de futbol oynamayı çok seviyor ve çocukluktan beri bu spora ilgililer. Hepsine tek tek başarılar diliyorum. Bu takımın iyi yerlere geleceğine inanıyorum” dedi.

"Victor Osimhen umarım kalıcı olur"

Çetin, aynı zamanda Galatasaraylı futbolculardan Victor Osimhen, Hakim Ziyech, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi isimlere göndermede bulunarak, “Victor Osimhen’e buradan mesaj göndermek istiyorum. Umarım Galatasaray’da kalıcı olur ve bu yıl beşinci yıldızı kazanmamıza katkı sağlar. Mauro Icardi’nin bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum. Michy Batshuayi’nin ise takımdan ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Hakim Ziyech’in de şutlarını acilen düzeltmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Halis Varol: “Kadınlarla gurur duyuyoruz”

Kadınların bu girişimine destek veren eşlerden Halis Varol, “Buradaki kadınlar bizim eşimiz, bazılarımızın kızı, bazılarımızın ise kardeşi. Her maçlarında yanlarındayız ve onlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Çiftçilik ve ev işlerinden spora uzanan başarı hikayesi

Alyazmaspor, Şarkikaraağaç’ta spora olan ilgiyi artırmayı ve yeni yeteneklerin önünü açmayı hedefliyor. Çiftçilik ve ev işlerinden spora uzanan başarı hikayesiyle kadınlar, ilçenin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.