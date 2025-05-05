İzmir’de 26’ncısı gerçekleştirilen Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali’nde Alyalina Kozmetik doğal ürünleriyle dikkat çekti. Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Eke, "Bayındır ilçesinde çok sayıda marka elçimiz bulunuyor. Festivale katılım oldukça yoğun. Ürünlerimize ilgi büyük. Çünkü her eve giren, günlük kullanıma uygun ürünler bulunuyor" dedi.

Bayındır ilçesinde bu yıl 26’ncısı düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali çiçekseverlerin buluşma noktası oldu. Rengarenk stantlar ve etrafa yayılan çiçek kokuları, festival alanını yemyeşil bahçeye dönüştürdü. Festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, balkon, peyzaj çiçekleri ve sebze fideleri satın aldı. Güneşli havayı fırsat bilen birçok kişi, festivalin tadını çıkardı. Doğal ürünleriyle öne çıkan ve bünyesinde kadın girişimcilere ağırlık veren Alyalina Kozmetik ise festivalde yerini aldı. Kozmetik, gıda takviyesi ve sağlıklı içeceklerden oluşan 300 çeşit ürünü bünyesinde barındıran bir firma olduklarından bahseden Alyalina Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Eke, "Bünyemizde özellikle kadın girişimcilere ağırlık veriyoruz. ’Marka elçilerimiz’ dediğimiz distribütörlerimizle birlikte Türkiye’de başlayan faaliyetlerimiz, şu anda 5 ülkede devam etmekte. 3 gün süren Çiçek Festivali’ne ilk kez katılıyorum. Bayındır ilçesinde çok sayıda marka elçimiz bulunuyor. Festivale katılım oldukça yoğun. Ürünlerimize ilgi büyük. Çünkü her eve giren, günlük kullanıma uygun ürünler bulunuyor" diye konuştu.

"Çörek otu yağının gücüne dikkat çekiyoruz"

Doğal ürünlere oldukça önem verdiklerinin altını çizen Eke, şunları kaydetti:

"İçeriğinde çörek otu, ölmez otu ve papatya bitkisi bulunan ürünlerimiz, doğal beslenme, sağlıklı yaşam ve kişisel bakımın öne çıkmasıyla birlikte daha fazla tercih ediliyor. Pandemi sonrasında insanların sağlıklı kalma ve kendilerine daha fazla özen gösterme ihtiyacı arttı. İçten ve dıştan güzellik dediğimiz bakım anlayışı bu süreçte önem kazandı. Bayındır halkıyla buluşmak bizim için çok kıymetli oldu. ’Çörek otu her eve girecek’ diyerek yola çıktık. ’Her şey bir tohumla başladı’ sloganımızla özellikle çörek otu yağının gücüne dikkat çekiyoruz."

Ürünleri önce kendilerinin denediğini, memnun kaldıktan sonra tavsiye ettiklerini aktaran Eke, "Türk toplumu olarak tavsiyeye önem veren bir milletiz. Bu samimiyet doğrultusunda tüm marka elçilerimizle birlikte işimizi büyütmeye devam ediyoruz" diye vurguladı.

"Festival keyifli geçiyor"

Alyalina Kozmetik Genel Müdürü Özlem Özsarı ise "Firmamız sponsorluğunda sevilen sanatçı Haluk Levent bizimle olacak. Herkes çok heyecanlı, ilgi oldukça büyük. Festival hem eğlenceli hem de çok keyifli geçiyor. Ürünlerimize yoğun ilgi gösteriliyor. Haluk Levent’e olan ilgi de ayrı. Herkesin çok sevdiği bir sanatçı. Güzel bir gün geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gecenin sonunda ise ünlü şarkıcı Haluk Levent, Alyalina Kozmetik sponsorluğunda düzenlenen konserle sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Konser sırasında Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Eke’ye Alyalina Kozmetik’i temsilen plaket verildi.