Erzurum’un yetiştirdiği tasavvuf büyüklerinden alim ve edip Alvarlı Efe Hazretleri’nin 21 yıl görev yaptığı Alvar Camii, cemaatine kavuşacağı günü bekliyor. Alvarlı Efe Hazretleri İlim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Erzurum Şube Başkanı Hasan Mazlumoğlu, “23 senelik çile sona erecek” dedi.

Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi’nin uzun yıllar görev yaptığı cami, cemaatine kavuşacağı günü bekliyor. 1868-1956 yılları arasında Erzurum’da yaşamış; Türk-İslam aleminin en değerli alimlerinden Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi Hazretlerinin Alvar köyünde imam olarak görev yaptığı 180 yıllık camide yaklaşık 23 yıldır ibadet yapılmıyor.

“Restorasyon masraflarını bir gönüllü üstlendi”

Alvarlı Efe Hazretleri İlim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Erzurum Şube Başkanı Hasan Mazlumoğlu, 1918’den 1939’a kadar 21 yıl boyunca Efe Hazretlerinin görev yaptığı, tarihî eser olarak tescilli caminin “İhtiyaca cevap vermiyor” gerekçesiyle 2000 yılından beri kendi haline terk edildiğini belirterek, “Her geçen gün yıpranmış ve yıkılmanın eşiğine gelmişti. Bir gün Efe Hazretlerinin türbesini ziyarete gelen birisi beni sormuş, türbede çalışanlar yanıma getirdiler. Bu kişi İstanbul’dan geliyormuş ve Efe Hazretlerini rüyasında görmüş. Hazret kendisini ziyarete gelmesi için davet etmiş. Araştırınca Efe Hazretlerinin 21 yıl Alvar’da imamlık yaptığını, yöre halkının onu ’Alvar İmamı, Alvarlı Efe’ lakaplarıyla tanıdığını öğrenmiş. Bu rüya üzerine Alvar köyüne türbeyi ziyaret gelmiş. Sohbet sırasında söz döndü dolaştı Efe Hazretlerinin 21 yıl görev yaptığı camiye geldi. Şu anda maalesef ibadete kapalı olduğunu, imkanlar elverince çok kıymetli hatırası olan tarihi caminin restorasyonuna yöneleceğimizi söyledim. Mahzun bir şekilde bakıştık, misafir mahcup bir eda ile, ’Kabul buyurursanız bu aziz hatıranın yeniden ihyası için ne lazımsa onu ben karşılamak isterim’ dedi. Gayriihtiyari şu beyit dudaklarımdan döküldü. ’Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder, Halk eder esbâbını bir lahzada ihsan eder’” diye konuştu.

“Başkan Sekmen de sahip çıktı”

Caminin restorasyonu alakalı çalışmalara başladıklarını belirten Mazlumoğlu, “Kadirşinas zâtın talebi üzerine vakit geçirmeden restorasyon projeleri hazırlandı, Koruma Bölge Kurulu’ndaki işlemler tamamlanarak restorasyon işi ihale edildi. Restorasyonun usulüne uygun yapılabilmesi için cami çevresinin açık olması gerekiyordu. Maalesef duvar duvara özel mülkler vardı. Mülk sahipleri ile görüştük ekspertiz ve emsal değerlerin çok üzerinde rakam istenilmesine rağmen Efe Hazretlerine engin muhabbeti olan ve bu hizmetin maddi yönünü üstlenen zat, mülk sahiplerinin teklifini kabul etti, ancak mülk sahipleri bu tekliflerinden de vazgeçtiler ve daha yüksek meblağ istediler. Sonuçta anlaşamadık çünkü talep çok afaki idi. Meseleye muttali olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Bey, Efe Hazretlerinin 21 yıl hizmet ettiği aziz hatırası olan bu caminin ihyasında da hassasiyet göstererek imar planında sosyal alan olarak düzenlenmiş şu anda büyük bir kısmı kullanılamayacak halde ve terk edilmiş olan özel mülkleri kamulaştırma kararını aldı. Ancak konu mülk sahiplerince mahkemeye taşındı ve hukuki süreç devam etmektedir” şeklinde konuştu.

“Yıl sonunda ibadete açmayı hedefliyoruz”

Camiinin restorasyonunu yapan yüklenici firma sahibi Muhterem Masat ve projenin sorumlusu İnşaat Yüksek Mühendisi Esin Güven, böylesine değerli bir camiinin en kısa zamanda ibadete açılması hususunda azami gayret gösterdiklerini vurgulayarak, “Camiinin çevresinde bulunan özel mülklerle ilgili problem halledildiğinde Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi Hazretleri’nin görev yaptığı maddi-manevi değeri yüksek olan bu esere kavuşmuş olacağız. Yıl sonuna kadar projeyi tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Gerek Alvar Mahallesi sakinleri gerekse Efe Hazretleri’ni tanıyan ve onun hatırasını ziyarete gelen kişiler, restorasyonun bir an önce tamamlanarak caminin ibadete açılacağı günü hasretle beklediklerini ifade etti.