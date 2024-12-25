SUBÜ Bilişim Teknolojileri MYO öğrencileri, teknik gezi ile bir alüminyum firmasını ziyaret ederek sektörün üretimde kullandığı son teknolojileri yerinde inceledi ve otonom üretim sürecinin uygulanmasına yönelik bilgi edindi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Makine Teknolojisi Programı ile Kaynak Teknolojisi Programı öğrencileri, düzenlenen teknik gezi ile bir alüminyum firmasını ziyaret etti. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin öğrencilere eğitim verilmesinin ardından firmanın tanıtımı yapıldı. Firma yetkilileri, işe alım süreçleri ve aradığı niteliklere yönelik bilgilendirme yaptı. Saha gezisinde ise kaynak robotları, otomatik boyutlama ve çapak alma tezgahları, CNS işleme tezgahları, CNS presler ve süreç başlangıcından bitişine kadar hat üzerinde kullanılan cihazlar tanıtıldı. Ayrıca cihazlarda çalışan operatörlerin teknik özellikleri hakkında detaylar paylaşıldı. Gezi çerçevesinde ‘Endüstri 4.0’ ile yapay zeka destekli otonom cihazların sektörde ne ölçüde gerekli olduğuna yönelik tartışma yürütüldü ve sektör ihtiyaçları ele alındı. Teknik geziye 24 öğrencinin yanı sıra Doç. Dr. Faruk Varol, Öğretim Görevlisi Dr. Melih Kekik, Öğretim Görevlisi İbrahim Acar, ve Öğretim Görevlisi Turgay Tehçi katıldı.