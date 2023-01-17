Aksaray’da kenevir yetiştirmek için alüminyum folyolu odada buhar makineleri ile üretim yapan uyuşturucu taciri jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Isı yalıtımlı odanın içerisindeki özel düzenek ise jandarmayı bile şaşırttı.

Aksaray’da kenevir yetiştirmek için alüminyum folyolu odada buhar makineleri ile üretim yapan uyuşturucu taciri jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Isı yalıtımlı odanın içerisindeki özel düzenek ise jandarmayı bile şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Gülağaç ilçesinde müstakil bir evde uyuşturucu yetiştirme ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, yapılan kısa süreli çalışmada şahsı ve adresini tespit etti. Mustafa M. (36) isimli şahsı ve ikametini takibe alan jandarma KOM ekipleri 2 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgular ile operasyon için düğmeye bastı.

Sıcak buhar makineli özel düzenek şaşırttı

İkamete gerçekleştirilen operasyonda Mustafa M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken evde geniş çaplı arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir odanın içine özel olarak yapılmış, etrafı alüminyum folyolar ile kapatılmış bir odacık bulundu. Odaya giren jandarma ekipleri kenevir üretimi için kurulan özel düzenekle karşılaştı. Yalıtım şeklinde özel olarak tasarlanan ve çeşitli düzeneklerin oluşturulduğu odada kenevir yetiştirmek için sıcak buhar makineleri ve buna bağlı düzenek ele geçirildi. Jandarmayı bile şaşırtan düzenek, buhar makinelerinin üzerine ekili olarak konulmuş kenevir bitkileri ve sıcak buhar ile hızlı yetiştirme yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramalarda 1 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 15 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet satır ve 1 adet kenevir yetiştirmek için hazırlanmış ısıtıcı ve nemlendirici düzenek takımı ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli Mustafa M. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.