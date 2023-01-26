Giresun’un Alucra Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)’nin düzenlemiş olduğu “Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışmasında ödül kazandı.

Giresun’un Alucra Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)’nin düzenlemiş olduğu “Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışmasında ödül kazandı.

Alucra Belediyesi’ne “Alperenler ve Seyyidler Diyarı Alucra projesi, “Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje yarışmasında 500 bin TL’lik ödül kazandırdı.

Türkiye genelinde düzenlenen proje yarışmasında dereceye giren 15 belediyeden biri olan Alucra Belediyesi 500 bin TL ödül kazandı.

Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar yaptığı açıklamada, "Alperenler ve Seyyidler Diyarı Alucra” projesiyle ilçemiz adına her alandaki faaliyetlerimiz de tüm otoritelerce belgelenmiştir. Bundan sonraki süreçte de Alucra’mız adına güzel projeler yapmaya devam edeceğiz. Bu ödül vesilesiyle tüm Belediye Meclis Üyelerime, tüm personellerime, Alucra halkına teşekkür ediyorum" dedi.