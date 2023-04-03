Giresun’un Alucra ilçesinde kırsal kalkınmaya yönelik üreticilere projelendirme eğitimleri verildi.

Giresun’ Alucra ilçesinde kırsal kalkınmaya yönelik “Çok Sektörlü Tabandan Tavana Kalkınma Strateji Planı” ve “Et ve Süt Ürünlerinin Modern ve Sürdürülebilir İşleme Teknikleri” eğitimleri gerçekleştirildi.

Alucra-Çamoluk Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği (ALAÇAM) Başkanı Muhammed Ali Bulutay eğitim projesi açılışında yaptığı konuşmada, “Alucra’da kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerimizin ortaklığı ile kurulan ALÇAM Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği, ilçemizde sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek sureti ile kırsal politikalarımızı geliştirmek için faaliyet göstermeye başlamıştır. 2023 yılı Eylül ayı sonuna kadar planladığımız eğitim ve küçük projelerimizi, ilçemizde bulunan paydaşlarımızla birlikte faaliyete geçireceğiz. İlçemize önerim elimizde ki hammaddelerimiz ile ne üretebiliyorsak o alanda kooperatifleşmektir. Sizler bireyselden ziyade bir arada olarak bir kooperatif çatısı altında olursanız derneğimiz sizlere ihtiyaç duyduğunuz ekipmanları Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen fon ile temin ederek üretim amacıyla kullanmanıza imkan sağlayacaktır" dedi.