Giresun’un Alucra ilçesinde doğalgaz alt yapı çalışması, düzenlenen törenle kurban kesilerek başladı.

Doğalgaz alt yapı çalışması törenine, Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz, Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Suat Aybar, Alucra’ya doğalgazın geleceğinin hayalini dahi kuramadıklarını ama şimdi ilk kazmayı vurduklarını söyledi. Giresun il merkezine 140 kilometre mesafede bulunan Alucra’da yaklaşık 3 ay sonra ilk doğalgaz ateşinin yakılacağını belirten Başkan Aybar, yaklaşık 4 yıldan beridir ilçeye kazandırmaya çalıştıkları doğalgaz projesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz ise, "Bu hizmet sayesinde vatandaşlarımız kış aylarını daha rahat ve konforlu bir şekilde geçirecekler. Tabii bu hizmet vatandaşlarımıza ekonomik olarak da kazanç sağlayacak. Orman varlıklarımız korunması, havamızın daha temiz kalması noktasında sağlayacağı faydalardan bir tanesidir. Kış şartlarının ilçemiz üzerindeki olumsuz tesirlerinden bir tanesi de göçe sebep olması. Kışı geçirmekte zorlanan vatandaşlarımız büyük şehirlere göç ediyorlar. Bu noktada sağlayacağı katkılarla ilerleyen süreçte de tersine göç sağlayarak ilçenin nüfusunun da artacağını öngörmekteyiz. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında başta belediye başkanımıza, belediye personellerimize ve emeği katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum, sağ olun var olun" dedi.

İlçe müftüsü Adem Akçelik’in yaptırdığı dua ve kesilen kurbanın ardından çalışmalar başladı. Yunus Emre ve Mesudiye Mahallelerine 30 Eylül 2023 tarihine kadar doğalgaz verilmesi planlanıyor.