MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesinde Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesinde 19 kilometrelik altyapı çalışmalarını tamamlamasının arından, 50 bin metrekarelik üstyapı işi de tüm hızıyla devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesinde Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesinde 19 kilometrelik altyapı çalışmalarını tamamlamasının arından, 50 bin metrekarelik üstyapı işi de tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün kırsal mahallelerdeki alt ve üstyapı yatırımları Yunusemre ilçesinde de devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde başarıyla yürütülen 154 Mahalle Projesiyle Seyitli Mahallesinde de çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Mahallede 9 kilometrelik içme suyu hattı ile 10 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamlayan ekipler alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla 50 bin metrekarelik üst yapı işine de hız verdi. Mahalleye ayrıca daha sağlıklı içme suyu temini için 100 tonluk içme suyu deposu ve daha sağlıklı bir çevre için paket atık su arıtma da yapıldı.

Seyitli’nin çehresi değişiyor

Seyitli’de tamamlanan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, yüklenici firmadan üst yapı çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı. İnceleme sırasında Hilmi Serkan Emir, “154 Mahalle Projesinde Seyitli Mahallemizin çehresini değiştiriyoruz. Bugün geldiğimiz nokta itibari ile alt yapımızın tamamlanmasıyla üst yapı işinde de sona doğru gelmek üzereyiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanınca mahallemiz hem sağlam ve sağlıklı altyapıya kavuşacak hem de modern bir görünüm kazanacak” dedi.