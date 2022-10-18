Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi, 1 sezonda 14 sporcusunu üst liglere transfer olmasının mutluluğunu yaşıyor. Bacasız fabrikanın Beykent Stadyumu’nda gerçekleştirilen eğitimlerinde geleceğin yıldız kramponları hummalı bir mesai yapıyor.

Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi, 1 sezonda 14 sporcusunu üst liglere transfer olmasının mutluluğunu yaşıyor. Bacasız fabrikanın Beykent Stadyumu’nda gerçekleştirilen eğitimlerinde geleceğin yıldız kramponları hummalı bir mesai yapıyor.

4 farklı stadyumda temel eğitim faaliyetlerinin devam ettiği Şehitkamil Belediyesi Kış Futbol Akademisi’nde 400’ün üzerinde sporcu, temel eğitim ve elit gruplarda eğitim görüyor. Beykent Stadyumu’nda gerçekleştirilen eğitimlere katılan sporcuları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, futbol akademilerinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili teknik adamlardan bilgi aldı.

2022-2023 futbol sezonunda 8 farklı yaş grubunda yarışmacı takımlarıyla yeşil sahada yerini alacak olan müsabık sporculara başarı dileklerini ileten Başkan Fadıloğlu, geride kalan sezonda akademilerde yetişen ve üst liglere transfer olan 14 sporcuyu tebrik etti.

“4 farklı stadyumda eğitimler yıl boyu devam ediyor”

Beykent Stadyumu’nda meşin yuvarlağın başında buluşan futbolcularla yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocuk, genç futbolcu gelişiminde akademik ve sosyal platformda başarılarının takibi ve bunun tekrarlanmasının çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Fadıloğlu, “Çocuk ve genç yaştaki futbolcu gelişiminde akademik ve sosyal platformda elde ettikleri başarılarının takibi yine bunların tekrarlanması çok değerli. Futbol akademilerimizde sporcularımızın saha içi pozisyonlarına göre eğitimler veriliyor. İşin mutfak kısmından başlayıp yukarı doğru adım adım ilerlettik. Şu anda 14 tane sporcumuz farklı spor kulüplerine transfer oldu. İnşallah burada yetişen sporcularımız adım adım yukarıya çıkacak. Bu başarıda emeği geçen tüm hocalarımıza ve bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm velilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.