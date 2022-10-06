Kayseri’nin Bünyan İlçesi’ndeki Karakaya mahallesinde altyapı çalışmalarının tamamlanması ile asfalt yapım çalışmaları başladı.

Kayseri’nin Bünyan İlçesi’ndeki Karakaya mahallesinde altyapı çalışmalarının tamamlanması ile asfalt yapım çalışmaları başladı.

Karakaya Mahallesi’nde ’Atık Su Arıtma Tesisi’, uzun süredir talep edilen içme suyu ve kanalizasyon suyu gibi altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi işbirliği ile asfalt serim çalışmaları başladı. Belediye, tüm ekipman ve araçlarıyla yol yapımının en kısa sürede tamamlanması için çalışmalara destek veriyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen program dahilinde ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yapımının devam edeceğini belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; ’’Karakaya mahallemiz bölgesinde yapımını tamamlayarak hizmete açtığımız Atık Su Arıtma Tesisi ve uzun süredir mahallemizin kanayan yarası haline gelmiş olan altyapı çalışmalarının ardından şimdi de uzun süredir beklenen asfalt yapım çalışmalarına Kayseri Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle başladık. Güvenli ve konforlu ulaşım için belirlediğimiz program dahilinde ilçe merkezimiz ve çevre mahallelerimizde kış aylarına kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.