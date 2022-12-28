Altyapı ve Kentsel dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen son zamanlarda yapılaşmasıyla gündeme gelen Ayder Yaylası’nda incelemelerde bulundu.

Altyapı ve Kentsel dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen son zamanlarda yapılaşmasıyla gündeme gelen Ayder Yaylası’nda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında "Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle İnşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz" çıkışı ile gündeme gelen Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki Doğu Karadeniz’in dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm çalışmaları son zamanlarda yapılaşmasıyla gündeme gelmişti. Gündeme gelen yaylaya gelen Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen yapılan çalışmaları inceledi.

Ayder yaylası otoparkın faaliyete geçmesinin ardından yürüyerek gezilebilecek bir bölge olacağını ifade eden Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, “Önümüzdeki zamanda yeni bir Ayder hayalimiz var. Bu Ayder hayalimiz içerisinde araçların olmadığı, yayaların rahatlıkla dolaşabildiği, insanların temiz havada temiz suyun içerisinde huzurlu ve mutlu bir şekilde tatillerini yapabildikleri, eğlenebildikleri, dinlenebildikleri bir bölge hayalindeyiz. Bugün sizlere en başta arıtma tesisimizi gösterdik, Ayder’deki bütün tesislerin atık sularının arıtılacağı dolayısıyla Fırtına Vadisi’nin tertemiz olacağı bir Ayder hayalimiz var. Beraber de gördük tesis güzel bir şekilde faaliyette. Otopark inşaatı şu anda hızlı bir şekilde devam ediyor. Bin 650 araçlık bir otopark olacak. Otoparkımız müthiş bir eser, mühendislik harikası da diyebilirim. Sizlerle beraber gördük, iki yolun arasına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’mızın sığdırdığı bin 650 araçlık bir otopark. Bu otoparkın maksadı bundan sonraki dönemde Ayder’e araç girişinin önüne geçmek. Otoparkımızı, Belediyemiz işletecek. Siz vatandaşlarımız, geldiğinizde arabanızı otoparka bırakacaksınız. Elektrikli araçlarla Ayder’in içerisine taşıyacağız. Ayder bundan sonra yürüyerek gezebileceğiniz bir bölge olacak” ifadelerini kullandı.

“Yeni sezonda tesislerin içerisinde müthiş tatil günleri getireceğiz”

Yeni tatil sezonunda Ayder’in tamamen yenilenmiş olacağını belirten Gürgen, “Termal Oteli Ayder’deki işletmecilerimiz için yapıyoruz. Buradaki işletmecilerimiz sağ olsun uzunca zamandan beri bizimle beraber çalışıyorlar. Bu oteli bir işletme, bir tek vücut olarak Ayder için hep beraber çalıştıracaklar. Biz buraya yeni bir tesis kazandırmak istemiyoruz. Biz Ayder’deki gözü rahatsız eden imar planına uygun olmayan tesisleri kaldırıp, oradaki tesisi tek başına kullanılabilecek, altında termali, toplantı salonları olan; yukarısında restoranları olan 80 odalı bir tesis haline getirdik. Bu otelde tamamı ile Ayder’deki işletmecilerimizin hizmetine verilecek. Tahmin ediyorum, otelin açılışı da Haziran ayı itibariyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız bitirdiği zaman herkesin kullanımına açılacak. Şu anda içerisinde bulunduğumuz bölgede ilk teslimatları yapılmış olan oteller ve apartlar bölgesi. Bugün buradaki otelleri ve apartların tamamını da vatandaşlarımızı anlaşmak suretiyle eski apartlarını ve otellerini yıkmak koşuluyla teslimatlarını yapıyoruz. Yeni mevsimde, yeni sezonda İnşallah hep beraber bu tesislerin içerisinde müthiş tatil günleri getireceğiz” şeklinde konuştu.