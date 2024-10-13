SASKİ, son teknolojiye sahip cihazlar ile altyapı hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Karasu Yenimahalle’nin atık sularını ileten 2 bin 400 metrelik kanalizasyon hattındaki atık maddeler, uzaktan kumandalı robotlar ile tespit edilerek temizlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kanalizasyon hatlarının verimini artırmak ve tıkanıklıkların önüne geçmek için şehrin muhtelif noktalarında hat temizliği işlemini sürdürüyor. Teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı hat temizliğinde robotlar yardımıyla kanal içindeki atıklar tespit ediliyor ve temizliği sağlanıyor. Karasu Yenimahalle’de gerçekleştirilen çalışmalarda 2 bin 400 metrelik kanalizasyon hattına vatandaşlar tarafından bırakılan atık maddeler titizlikle toplandı.

Kameralı robot sistemleri sayesinde hattın fiziki durumu da detaylı bir şekilde gözlemlendi ve sorun yaşatması muhtemel noktalara anında müdahale edildi. Atıklardan arınan ve olumsuzlukları onarılan hat hem çevre sağlığı hem de halk sağlığı için güvenli hale getirildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına atılan evsel atıkların ilerleyen süreçte ciddi sorunlara yol açacağı belirtilerek, “Ekiplerimiz rutin kanal temizliği esnasında altyapı hatlarında olmaması gereken yabancı maddeler belirledi. Yağmur suyu hatlarındaki tıkanıklıklar yağışlı havalarda taşkınlara yol açarken kanalizasyon hatlarındaki tıkanıklıklar ise doğaya zarar vermektedir. Vatandaşlarımızdan altyapı hatlarının kullanımında daha titiz davranmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.