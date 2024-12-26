Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapı firmalarının temsilcileriyle koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Altınşehir Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya, Akmercangaz Doğalgaz Bölge Müdürü Ahmet Korkut, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım AŞ Bölge Müdürü Mustafa Kemal Çetkin, Türk Telekom İl Operasyon Müdürü Hüseyin Akkurt, VodafoneNet Bölge Müdürü Vedat Aydın, söz konusu firmaların diğer saha sorumluları ve ilgili belediye başkan yardımcıları katıldı.

Toplantıda, 6 Şubat depremleri sonrasında oluşan altyapı sorunları ve ihtiyaçlar ile bu sorunları çözülmesinde kurumlar arası işbirliğinin önemi ele alındı. Başkan Tutdere, tüm kurumların iş birliği içinde hareket ederek, sorunların hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, altyapı çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesi ve halkın mağduriyetinin en aza indirilmesi için güçlü bir koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Toplantının ardından, altyapı çalışmaları için ortak bir eylem planı oluşturulması ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması konusunda mutabakat sağlandı. Başkan Tutdere, toplantıya katılan tüm kurum temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.