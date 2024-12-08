Kırıkkale’de altyapı yenileme çalışmalarında çıkarılan paslı vanalar, su sorunlarının ciddiyetini gözler önüne serdi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, eskiyen vanaların modern ve dayanıklı sistemlerle değiştirildiğini belirtti.

Kırıkkale Belediyesi, kent genelindeki altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla çalışmalarını hızla sürdürüyor. Belediye ekipleri, paslanmış ve işlevini tamamen yitirmiş su vanalarını değiştiriyor. Çalışmalar sırasında ortaya çıkan manzara, altyapı sorunlarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Belediye, bu eski vanaları modern, basınca dayanıklı ve uzun ömürlü sistemlerle değiştirerek suyun kesintisiz bir şekilde dağıtılmasını hedefliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirerek sürece dair açıklamalarda bulundu. Başkan Önal, su kesintilerinin vatandaşları en az etkilemesi için vana değişim çalışmalarının gece saatlerinde gerçekleştirildiğini belirtti. Çürümüş, paslanmış ve işlevini yitirmiş vanaların tespit edilip modern, basınca dayanıklı ve hijyenik vanalarla değiştirildiğini ifade eden Önal, suyun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde dağıtılmasını öncelikli hedef olarak belirlediklerini söyledi.