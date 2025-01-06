Adıyaman Belediyesi Fen İşleri ekipleri, modern ve yaşanabilir bir kent hedefiyle altyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri ekipleri, içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına devam ederken tamamlanan bölgelerde yama işlemleri gerçekleştirilerek asfalt serimi için hazırlık yapıyor.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürdürülen çalışmalar, vatandaşların mağdur olmaması için mesai mefhumu gözetmeksizin devam ediyor. Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Esentepe, Petrol ve Karapınar mahallelerinde yama çalışmaları yapılırken, Alitaşı, Sümerevler ve Karaali mahallelerinde altyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, depremin büyük hasar verdiği altyapı sisteminin onarılması için yoğun bir çalışma süreci yürütüldüğünü ifade etti. Mağduriyetlerin önüne geçmek için tüm birimlerin seferber olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, çalışmaların yürütüldüğü mahallelerin ardından hızla diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti.

Başkan Tutdere, “Biliyorum altyapı çalışmalarımız nedeniyle yollarımızda ciddi sorunlar yaşanıyor. Ancak ekiplerimizle birlikte oluşan çukurları kapatmak ve gerekli yama çalışmalarını yapmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Mevsim koşulları elverdiği sürece Adıyaman’ın her köşesinde bu çalışmaları sürdürecek ve yollarımızı en iyi şekilde ulaşıma uygun hale getireceğiz. Hepinizden verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, ancak sizden aldığımız güçle şehrimizi yeniden inşa edeceğiz. Birlikte ve dayanışma içerisinde bu zorlu süreçleri aşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.