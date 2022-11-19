TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, hem üretimde hem ihracatta çok iyi noktalara gelindiğini belirterek, “İnsan kaynaklarında, AR-GE’de, teknoparklarda, organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerinde, küresel kıyaslamalarda öne geçecek kadar iyi gidiyoruz” dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, hem üretimde hem ihracatta çok iyi noktalara gelindiğini belirterek, “İnsan kaynaklarında, AR-GE’de, teknoparklarda, organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerinde, küresel kıyaslamalarda öne geçecek kadar iyi gidiyoruz” dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun katılımıyla Adana Sanayi Odası’nda iş hayatını ilgilendiren konularla ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

ADASO Sakıp Sabancı Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana ve bölgesinin doğru bir stratejiyle hareket edilmesi durumunda Marmara Körfezine alternatif olabilecek, önemli bir yatırım ve üretim merkezi olduğunu söyledi.

Bölgede planlanan ve yapılmakta olan makro yatırımlar hakkında bilgi veren Kıvanç, “Yakın gelecekte Adana’mızda; 2 Endüstri Bölgesi, 4 OSB, 12 yeni Küçük Sanayi Sitesi yatırımı planlanmaktadır. Bizler bu projelerin ilerlemesi için, Adana Valiliği’miz, belediyelerimiz ve odalarımız koordinasyonunda kentin tüm paydaşlarıyla seferber olduk. Bu yatırım bölgelerinin faaliyete geçirebilmesi, özellikle kamulaştırma ve altyapı sorunlarının çözümü noktasında siz değerli komisyon üyelerimizin desteklerini bekliyoruz. Mevcut potansiyeli ve yatırım projelerin tamamlanması ertesinde hiç kuşkusuz ki Adana Türkiye’nin makro hedeflerine en çok katkı yapan illerin başında gelecektir” dedi.

Üretim ve ihracatın Türkiye’nin ekonomideki sorunların aşılabilmesi ve refah düzeyinin artırılabilmesi için vazgeçilmez konularından bir tanesi olduğunu vurgulayan Kıvanç, “Sanayiciler olarak, moralimizi yüksek tutup, devletimizin yanında milletimizin refahı için yatırım yapmak, çalışmak, üretmek, istihdam sağlamak, ihracat yapmak mecburiyetindeyiz. Biz sanayicilere daha fazla destek verilmesi ve yeni sanayi alanlarının yaratılması durumunda ülkemizi çok daha iyi noktalara taşıyacak azim ve kararlılığa sahibiz" diye konuştu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da yaptığı konuşmada, küresel ve yerel gelişmelerin doğru analiz edildiğinde, işin taraflarıyla zamanında doğru müzakerelerin yapıldığında, bilimle ve gerçeklikle hareket edildiğinde, ülke sevgisi ve tutkusu ile birlikte çalışma anlayışının, takım oyununa katıldığında çözülmeyecek hiç bir sorunun olmadığını belirtti. Sanayicilere çok güvendiklerini vurgulayan Altunyaldız, 85 milyonla birlikte ülkenin çok daha yüce hedeflere yürüyeceğinden hiçbir kuşkularının olmadığını aktardı.

Ekim ayı itibarıyla ihracatın 253 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Altunyaldız, "253 milyar doları kesinlikle azımsamamalıyız. Dünya ihracatından yüzde 1’e yakın bir pay alıyoruz. Diğer taraftan özellikle kapasite kullanım oranlarına baktığımız zaman ülkemizin yeni yatırımlara ihtiyacı var. Bugün de Adana’mızda gezdiğimiz tesislerde de çok yeni yatırımlar gördük. Ülkemizin yatırım iştahı çok yüksek" diye konuştu.

Yaptıkları saha çalışmalarında sanayicinin özgüveninin çok yüksek olduğunu gördüklerini ifade eden Altunyaldız, şunları aktardı:

"Sanayicimizin ihracat kapasitesi ve kabiliyeti çok yüksek. Biz çok uzun yıllardan beri bir kapasite geliştirme ve inşa işini başardık. Diğer setlerimiz geliştirdik, kabiliyet setlerimiz, yeteneklerimizi geliştirdik, hem üretimde çok iyi bir noktadayız hem ihracatta çok iyi noktalara geldik. İnsan kaynaklarında, AR-GE’de, teknoparklarda, organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerinde, küresel kıyaslamalarda öne geçecek kadar iyi gidiyoruz. Özellikle organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri, organize bir yapıda sanayi bölgelerinin geliştirilmesi ve her türlü ihtiyacının tek elden, bir anlamda tek durak ofis mantığıyla yönetiliyor olması dünyada çok az örneği olan bir iş. Üretimi değere dönüştürerek, katma değerin artışını üretime katarak, bir anlamda emeği akılla karıştırarak inovasyonla, bilgiyle, bilimle yoğurarak katma değerimizi arttıran ve küresel dünyada inovasyon yarışında yenilikçilik yarışında hep olma arzusunda yürüyen bir ülke konumundayız."

Altunyaldız, belirlenen hedeflere doğru ilerlediklerini belirterek, "O yüzden birlikte üretmeye, birbirimize güvenmeye, Türkiye’nin hedeflerine ortak birlikte yürüyebilme yeteneklerini göstermeye ve sanayi dokusu güçlü, ihracatı ivme kazanmış, AR-GE ve tasarım merkezleriyle ve markalarıyla küresel alanda Türkiye’yi tanıtan bir anlayışla yolumuza devam edebileceğimizi ve gerçekten önümüzdeki hedeflere de mutlaka ulaşabileceğimizi söylüyorum. Küresel konjonktür dünyaya çok önemli riskleri ve fırsatları sunuyor. Hem konvansiyonel enerjiden, yenilenebilir enerjiye dönüşüm hem iklim değişikliğinde karbon ayak izine uyma ve buna ilişkin dönüşümü yapabilme konusunda emin adımlarla gittiğimize inanıyorum. Gerçekten bölgenin, Avrupa’nın, Kuzey Afrika’nın, Orta Doğu’nun, Balkanlar’ın, üretim, bilim ve AR-GE merkezi olması asla zor değil. Bu alanda da küresel konjonktürle birlikte hem tedarik merkezi olma hem de üretim merkezi olma yolunda da önemli mesafeler aldık" dedi.