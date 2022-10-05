Ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, meclis toplantılarında uyumlu bir çalışma sergileyen meclis üyelerine teşekkür ederek, Silifke ve Silifkelilere hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

On dört maddeden oluşan Ekim ayı olağan meclis toplantı gündemini ele alan meclis üyeleri hazırlanan raporları da değerlendirdi. İmar, Emlak-İstimlak, Ulaşım ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen evrakların da karşılıklı fikir alışverişi yapılarak karara bağlandığı toplantıda alınan kararların oy birliği ile kabul edilmesi meclis üyelerinin uyumlu çalıştığını ortaya koydu.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yaptığı konuşmada, “Halkımızın ve kentimizin menfaatine yönelik hazırladığımız projelere ve alacağımız kararlara oy birliği ile destek veren siz belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hizmetin en iyisini hak eden Silifkeli hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye meclisi olarak bünyesinde yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz şehrimize daha iyi hizmet etmek için sizlerle birlikte kararlar alıyoruz. Bu kararların herkesin ortak fikri ve düşüncesini ortaya koyan oy birliği ile alınması bizler için çok önemlidir. Silifke Belediye meclisimiz uyum içinde ve birlikte çalışan meclis üyelerimizden oluşmaktadır. Hazırladığımız projelerimizin yanı sıra alacağımız kararlara da destek veren tüm meclis üyelerimize ve komisyon üyelerimize emekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetin en iyisini alması için var gücümüzle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte bir aileyiz, birlikte Silifke’yiz” diyen

Başkan Altunok, Ekim ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumunun 7 Ekim 2022 tarihinde yapılacağını da duyurdu.