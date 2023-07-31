Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, ilçe sınırları içerisinde kalan emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaları belediye olarak yıktıklarını açıkladı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan metruk binaların yıkımını gerçekleştirdiklerini söyleyen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Kent merkezimiz ve diğer mahallelerimizde güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden binaları yaptığımız tesbitler sonucu yıkıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz risk teşkil eden metruk binalar üzerinde yaptığı belirlemeler üzerine bu binaların yıkımını gerçekleştiriyor. Merkez ve civar mahallelerimizde terkedilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi bulunan binaları, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları muhtarlarımız veya vatandaşlarımız aracılığıyla tespit edip, ev sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra yıkıyoruz. Vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlarımızdan isteğimiz, mahallelerinde bu tür metruk bina var ise bizlere iletmeleridir. Bizlere bilgi verirlerse biz de belediye olarak, bir olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretebiliriz” dedi.