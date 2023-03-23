Silifke Belediyesi Mesire Alanında düzenlenen piknik programına katılan Altunok, “18-24 Mart yaşlılara saygı haftasında büyüklerimizle bir araya geldik. Bizleri koruyup, kollayan çınarlarımıza sevgi ve saygımızı her zaman göstermeliyiz. Çünkü onlar geçmişle gelecek arasında bizlere köprü vazifesi gören önemli varlıklarımızdır. Yaşlılarımıza her zaman gerekli saygı ve sevgimizi göstermeliyiz ve eksik etmemeliyiz. Yaşlılarımız aynı zamanda zor günlerimizde sığınarak teselli bulacağımız çok ama çok önemli limanlarımızdır. Dolayısıyla yaşlılarımıza sahip çıkmak bizlerin de en önemli görevidir. Allah büyüklerimizin hiçbir zaman eksikliğini vermesin. Hepsine uzun ve sağlıklı yaşamlar diliyorum. Onları aramızda görmekten ve ağırlamaktan dolayı çok mutlu oldum” diyerek yaşlılarla aynı sofrayı paylaştı.

Yaşlılar ise böyle güzel bir günde kendilerini hatırlayan ve birlikte olan Belediye Başkanı Altunok’a teşekkür ettiler.