Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, kendisini ziyarete gelen vatandaşlarla görüşerek onların sorun ve isteklerini dinledi.

“Vatandaşlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur” diyen Belediye Başkanı Altunok’un, göreve geldiği günden bu yana esnaf ve vatandaşlarla yaptığı görüşmelerden sonra kendisini makamında ziyarete gelen vatandaşların sorun ve isteklerini de dinlediği öğrenildi.

Vatandaşlarla görüşerek sorunlarına çözüm üretmeye gayret ettiklerini aktaran Sadık Altunok, “Bizim görevimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, dertlerine derman olmak, taleplerini karşılamak. Silifkeli dostlarımız, bizimle görüşerek sorun ve isteklerini bize iletebilme imkanı buluyor. Biz de elimizden geldiğince, istek ve önerilerini ileten vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşın sorunu, bizim sorunumuzdur” diye konuştu. Şeffaf belediyecilik anlayışının bir gereği olarak belediyenin kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu vurgulayan Başkan Altunok, “Halkımızla iç içe olmanın, onların sorunlarına çözüm üretmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.