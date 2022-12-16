Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği tarafından ortaklaşa yapılan bir çalışmayla ilçede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilere yem desteği yaptıklarını bildirdi.

Tarım ve hayvancılığa her anlamda destek verdiklerini açıklayan Başkan Altunok, “Tarım, sanayi ve turizm alanında büyüyen ve gelişen ilçemiz Silifke’nin hayvancılık alanında da gelişmesine ve kalkınmasına biz de belediye olarak destek veriyoruz. Belediye olarak ilçemizin tarım ve hayvancılık alanında kalkınmasına ve gelişmesine destek olmak amacıyla bir dizi proje ve çalışmalar yürütmekteyiz. Bugünde burada Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği tarafından küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize sağlanan yem desteğine biz de belediye olarak destek veriyoruz. Üreticilerimize dağıttığımız toplam 2 bin ton yemin nakliyesini belediye olarak biz karşıladık. Bu destekle birlikte üreticilerimize biz de karınca kararınca bir katkı sunmak istedik. Her zaman Silifkeli hemşehrilerimizin, üreticimizin ve üreten insanlarımızın yanındayız ve destekçisiyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanımız Mehmet Akdoğan ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek üreticilere hayırlı ve bereketli bir yıl dilediğini açıkladı.

Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği başkanı Mehmet Akdoğan yaptığı konuşmada, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle Mersin genelinde 18 bin ton küçükbaş hayvan yemini üreticilerimize ulaştırıyoruz. Silifke ilçemizde de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 450 üreticimizin faydalanacağı toplam 2 bin ton yemin dağıtımına başladık. Üreticilerimize ulaştırdığımız bu yemlerin nakliyesini de Silifke Belediye Başkanımız Sadık Altunok karşılayarak bizlere destek vermiştir. Allah devletimizden, milletimizden, bakanlığımızdan ve belediyemizden razı olsun. Çiftçilerimiz hayvanlarını devletimizin destekleri sayesinde uygun şekilde aldıkları arpalarla besleyecek. Bu dağıtımın nakliyesinde bizlere destek veren Silifke Belediye Başkanımız Sadık Altunok’a teşekkür ediyorum” diyerek küçükbaş hayvanlara verilecek olan yemleri Başkan Altunok’la birlikte üreticilere teslim etti.

Silifke Belediyesi Kapalı Pazar yeri meydanında düzenlenen dağıtım töreninde yemlik arpalarını alan, üreticiler ise Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere her zaman yanlarında olan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’a ve Birlik Başkanı Mehmet Akdoğan’a teşekkür ettiler