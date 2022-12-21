Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, mülkiyeti belediyeye ait tarihi Sami Göksu evinde restorasyon çalışmalarını başlattı.

İlçeye bağlı Camikebir mahallesinde Sami Göksu’ya ait tarihi evde restorasyon çalışmalarına başladıklarını bildiren Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Plan ve Proje Müdürü Mustafa Aydan’la birlikte restorasyon çalışmalarını inceleyen Başkan Altunok yaptığı açıklamada, “Mülkiyeti belediyemize ait Camikebir mahallesinde bulunan tarihi Sami Göksu evinde bir restorasyon çalışması başlattık. Restorasyon çalışmasının ardından bu binayı yeniden halkımıza ve kentimize kazandırmayı amaçlıyoruz. Restorasyon çalışması yaparken de eserimizin tüm tarihi özelliklerini koruyoruz. İmkanlarımız dahilinde şehrimizde bulunan tarihi binaları restore ederek gelecek nesillere aktaracağız. Tarihimize ışık tutan bu yapılara sahip çıkmak belediye olarak bizim görevimizdir” dedi.